"Całodobowo w święta ustawowo wolne od pracy, w weekendy i w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 następnego dnia, możesz skorzystać z pomocy medycznej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej otrzymamy świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej" – przypomina w komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Można się tam udać np. w sytuacji nagłego zachorowania, pogorszenia się stanu zdrowia, bólu głowy czy brzucha, które nie ustępują mimo przyjęcia leków przeciwbólowych. Zwłaszcza jeśli dolegliwości te dotyczą małych dzieci lub osób starszych. Adresy i dane kontaktowe do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Oprócz tego można również skorzystać z konsultacji telefonicznej pod bezpłatnym numerem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu – 800-137-200, w nocy w dni powszednie (od godziny 18.00 do 8.00 dnia następnego) oraz całodobowo w weekendy i święta. Na TPK również możliwe jest otrzymanie e-recepty lub e-zwolnienia, jeśli będzie to konieczne.

"Jeśli wypełnimy formularz internetowy, możemy wtedy zamówić poradę telefoniczną z medykiem. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu obsługuje pacjentów w kilku językach, m.in. polskim, angielskim i ukraińskim" – wskazano.

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Jednak SOR-y i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich, których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia. Jak zaznaczono w komunikacie, w przypadku SOR-u i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

"Pomoc medyczna w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego. Adresy i dane kontaktowe do SOR-ów i izb przyjęć są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ" – wspomniano.

NFZ przypomniał również, że w sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112 i wezwać zespół ratownictwa medycznego, który udzieli pomocy osobom wymagającym natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.

Przez 24 godziny na dobę, również w czasie świąt Bożego Narodzenia, do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii NFZ. Pod numerem 800-190-590 bezpłatnie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej w czasie dni świątecznych. Konsultanci podpowiedzą, gdzie jest najbliższy szpital, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub dyżurująca apteka.(PAP)

