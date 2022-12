Pilotaż KSO, prowadzony w czterech województwach (dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim, pomorskim), miał się zakończyć z końcem tego roku (rozpoczął się w lutym 2019 r.). Od nowego roku miała już bowiem obowiązywać ustawa wprowadzająca powszechnie testowany w pilotażu system. A przypomnijmy, zakłada on, że pacjent onkologiczny będzie prowadzony przez koordynatora, który ma zapewnić, by diagnostyka i leczenie przebiegały możliwie najsprawniej. Koordynator ma umawiać chorego na badania, wizyty lekarskie, konsylia i zabiegi. Leczenie ma się odbywać w specjalistycznych ośrodkach leczenia onkologicznego (SOLO) III, II i I poziomu referencyjnego. Na poziomie III – wysokospecjalistycznym – mają być prowadzone najbardziej skomplikowane terapie, a na niższych poziomach – mniej złożone (poziom II to poziom specjalistyczny, a I – podstawowy).

Projekt ustawy o KSO skierowano do konsultacji jeszcze w październiku zeszłego roku, jednak prace nad nim się przeciągnęły. Nie przyjął go nadal rząd, jest więc oczywiste, że wdrożenie nowego modelu się opóźni. Na początku tego tygodnia minister Niedzielski informował, że Rada Ministrów zajmie się nim po świętach, ubolewając, że nie udało się go „dopiąć do końca listopada”. – Biję się w piersi i uważam, że to jest pewnego rodzaju porażka z mojego punktu widzenia – powiedział w RMF FM. Dopytywany o nowy termin wejścia w życie projektowanej ustawy zadeklarował, że stanie się to najpóźniej do początku II kw. 2023 r. Jednocześnie zapowiedział, że pilotaż KSO zostanie przedłużony o kwartał.