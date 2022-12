Jestem jak najbardziej za tym, żeby wykorzystywać wszelkiego rodzaju media po to, by informować o tym, że każdy z nas ma prawo zgłosić sprzeciw. I wcale nie jest tak, że ktokolwiek utrudnia zrobienie tego. Niestety, jesteśmy narodem, w którym rozmowy o śmierci traktuje się jako tabu. Tymczasem z tego punktu widzenia warto je przełamać i określić się właśnie za życia. Osobiście uważam, że lepiej opowiedzieć się po którejś ze stron, a nie trwać w zawieszeniu, bo właśnie to zawieszenie może powodować najwięcej problemów. Innymi słowy - jeśli ktoś z różnych powodów nie zgadza się na pobranie narządów, niech wypełni formularz. Jeśli uważa, że chce pomóc innym - niech np. porozmawia o tym z rodziną, a nawet wypełni oświadczenie woli o zgodzie na bycie dawcą po śmierci. Naprawdę jest to wolny wybór każdej osoby. Z tym że powinno się go dokonać i wyraźnie wyartykułować.