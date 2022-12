"Nasze prognozy, pokazują, że najbliższe tygodnie to będzie zdecydowany wzrost infekcji koronawirusem i grypowych" – mówił, pytany o szczepienia przeciwko COVID-19, wiceminister Kraska.

Reklama

"Mamy mniej zakażeń i mniej osób w szpitalach, to odpuszczamy szczepienia i to widzimy w statystykach. Ale myślę, że to jest najlepszy moment, żebyśmy się zaszczepili i przeciw COVID-19, i przeciw grypie" – przekazał.

Dodał również, że "chyba za bardzo się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o COVID-19".

Reklama

"Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że sytuacja jest w tej chwili w miarę stabilna, ale ostrzega nas przed ewentualnymi nowymi mutacjami, które mogą się pojawić" – poinformował.

Kraska pytany był również o tzw. jesienną depresję.

"Każdy z nas coś takiego odczuwa" – stwierdził. "Te dni są bardzo krótkie, przez ostatnich kilkanaście dni nie ma w ogóle słońca. Myślę, że każdy z nas jest troszeczkę w złym nastroju, ale to jest taka nasza specyfika, jeżeli chodzi o to, w jakiej szerokości geograficznej mieszkamy. Musimy to przetrwać" – mówił.

Jak przekazał, podawanie witaminy D3 jest zalecane przez specjalistów, "właśnie w tych okresach".

"Dawka powinna być indywidualnie dopasowana. Ale ważne jest również, żebyśmy dbali o aktywność fizyczną i sen" – dodał.

W kwestii decyzji rządu Węgier, który zablokował porozumienie w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 18 mld euro Kraska stwierdził, że "to jest trochę egoistyczne podejście". "To, że pomagamy w tej chwili Ukrainie to także jest w naszym interesie. Węgry patrzą tu i teraz, nie patrzą w przyszłość" – wyjaśnił.

"Mam nadzieję, że ta sytuacja, która jest na Ukrainie nie dotknie ani nas, ani Węgier. Uważam, że to jest nauczka dla nas wszystkich, że jeśli nie pomożemy w tej chwili Ukrainie, jeżeli Ukraina nie obroni się przed tą agresją, to na pewno Rosja nie powstrzyma się przed dalszymi krokami" – podsumował. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

kh/ joz/