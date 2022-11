Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany był na wtorkowej konferencji prasowej m.in. o to, czy rozważane jest umożliwienie farmaceutom wystawianie skierowań na szczepienia przeciwko grypie.

Reklama

"Przypominam, że farmaceuci mogą wykonywać szczepienia (przeciwko grypie – przyp. PAP), ale nie mogą wypisywać recepty. To jest rzeczywiście problem, który już zidentyfikowaliśmy. On wymaga zmiany legislacyjnej, która (...) jest dosyć trudna do przeprowadzenia (...) na tyle szybko, żeby zdążyć na ten sezon grypowy. Przygotujemy przepisy i zobaczymy, czy zdążymy je przeprowadzić przez parlament. Ale na pewno w kontekście kolejnego sezonu będziemy chcieli takie przepisy przygotować" – zapewnił.

Niedzielski zarysował też obecną sytuację zachorowań na grypę. "Liczba zachorowań na grypę jest wielokrotnie większa niż zakażenia covidowe, (...) mamy powyżej 100 tys. tygodniowo w ostatnim czasie i to nie jest liczba najwyższa, którą odczujemy w tym sezonie, bo tak naprawdę szczyt epidemii grypy przypada zawsze w okolicach stycznia, lutego, bliżej marca. Oznacza to, że liczby te będę systematycznie rosły" – powiedział Niedzielski.

Reklama

Dodał, że obecnie można zaobserwować "większy dopływ" pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i jej powikłań niż z powodu covidu.

Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest przestrzeganie zasad higieny, m.in. częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby. W miejscach publicznych i w środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia. Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, co ma znaczący wpływ na odporność.

Grypa zwykle atakuje nagle i często wywołuje wysoką gorączkę. Objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami. Występuje przez cały rok, w różnym nasileniu w poszczególnych okresach, np. latem.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymują tylko osoby powyżej 75 lat i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością i pacjentom powyżej 60 lat. Reszta pacjentów zapłaci 100 proc. za szczepionkę. Zależności od typu szczepionki ich cena wynosi od ok. 50 zł do ok. 100 zł.

Dzieci mogą być szczepione tylko i wyłącznie w placówka POZ, ponieważ muszą być zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/