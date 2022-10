NFZ odpowiedział, że jest to personel medyczny wskazany w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (z 15 września 2022 r.; Dz.U. poz. 1965). W odniesieniu do lekarzy POZ rozporządzenie odsyła do przepisów , które wskazują, że chodzi o osoby mające specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywające specjalizację z tego zakresu. Podobnie w przypadku innych specjalistów – mowa o lekarzu ze specjalizacją I lub II stopnia, w trakcie specjalizacji, a także lekarzu ze specjalizacją II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych z pięcioletnią praktyką na oddziale szpitalnym o profilu zgodnym z zakresem świadczenia opieki koordynowanej.