Jak podkreślił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes liczącego blisko 6 tys. członków PTK prof. Przemysław Mitkowski, to jeden z największych kongresów towarzystwa naukowego w Polsce. Podczas trzydniowego spotkania zaplanowano 149 sesji z udziałem 426 wykładowców.

"Od 2015 r. obserwujemy brak przyrostu średniej długości życia Polaków – co gorsza, wiemy na podstawie raportu GUS, że w ubiegłym roku zmarło o 154 tys. więcej Polaków, niż średnia z ostatnich 50 lat. Co istotne, po wyłączeniu zgonów covidowych w dalszym ciągu z powodu chorób przewlekłych zmarło 63 tys. osób. Wiemy również na podstawie raportu Państwowego Zakładu Higieny - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, że w 2020 r. w porównaniu do 2019 o 17 proc. wzrosła liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych" – powiedział prof. Mitkowski.

Omówił też kierowane do decydentów postulaty PTK, których realizacja może się przyczynić do odwrócenia niepokojących statystyk. To m.in. zniesienie limitów na procedury kardiologiczne i kardiochirurgiczne – na wzór rozwiązania obowiązującego w zakresie onkologii - i rozszerzenie realizowanego na razie pilotażowo w woj. mazowieckim projektu Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Oskar Kowalski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zwracał z kolei uwagę na potrzebę szerszej refundacji nowoczesnych leków i akcentował potrzebę wdrażania na szerszą skalę nowoczesnych technologii. "Kardiologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny" – podkreślił.

"Na kongresie prezentujemy wszystkie techniki diagnostyczne i zabiegowe, w tym te stosowane u dzieci z chorobami serca, jak i osób starszych, wymagających delikatnych, a zarazem skutecznych procedur. Wszystkie aspektu nowoczesnej kardiologii będą tu poruszone i omówione" – zapewnił prof. Kowalski.

Jednym z najbardziej oczekiwanych doniesień na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego są prezentacje nowych wytycznych (ang. guidelines) w kardiologii. Wytyczne te zostały ogłoszone podczas sierpniowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, skr. ESC) w Barcelonie – jednego z najważniejszych spotkań kardiologów na świecie.

Tegoroczne wytyczne dotyczą: komorowych zaburzeń rytmu serca oraz nagłego zgonu sercowego; operacji niekardiochirurgicznych; kardioonkologii oraz rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego.

Kongres PTK potrwa w Katowicach do 24 września.(PAP)