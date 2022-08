W programie bierze udział ponad 20 ośrodków. W szpitalu klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie przyjęto w jego ramach 210 osób, a w planach jest kolejnych 400. W Wojskowym Instytucie Medycznym do 19 sierpnia kwalifikację do programu otrzymało 236 pacjentów, z czego 56 jest już po operacji. – Kolejnych 18 oczekuje na kwalifikację. Niemalże codziennie otrzymujemy telefony z zapytaniem o możliwość przystąpienia do programu w naszym szpitalu od pacjentów z całego kraju – mówi płk lek . med. Jarosław Kowal, zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego. Na brak chętnych nie narzeka też placówka w Hajnówce – do sierpnia zakwalifikowała do programu 23 osoby, z których 10 poddano zabiegowi.