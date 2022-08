Przypomnijmy, od marca 2022 r. w całej Polsce został wdrożony program badań przesiewowych dla noworodków w celu wykrycia tej choroby. Jak informował rzecznik Ministerstwa Zdrowia – do tej pory wykonano 281 tys. badań, co pozwoliło na wykrycie choroby i zakwalifikowanie do terapii 39 dzieci. Jednak do tej pory mali pacjenci cierpiący na SMA nie mogli liczyć na leczenie lekiem zaliczającym się do tzw. terapii genowej.