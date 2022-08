- Na poziomie wynikowości testów zauważamy wyhamowanie liczby pozytywnych wyników. To jednak nadal blisko 40 proc.pozytywnych wyników badań, ale nasza polityka jest ukierunkowana na testowanie objawowych - powiedział minister zdrowia.

W przypadku hospitalizacji nie widać wyraźnie hamowania, aktualnie mamy 2700 osób w szpitalach. Jak wynika z ostatnich trzech raportów czyli od początku sierpnia mamy ustabilizowaną liczbę pacjentów pod respiratorami. Odsetek ten jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich falach. Także dolegliwość przebiegu jest zdecydowanie mniejsza niż w poprzednich miesiącach - dodał Adam Niedzielski.

Jeśli chodzi o monitoring genomu to jak wskazuje minister zdrowia dominuje omikron. To blisko 100 procent przypadków. Adam Niedzielski powiedział też podczas konferencji o konieczności przeskalowania prognoz. - Do czterech tysięcy przypadków to będzie apogeum, z którym będziemy mieli do czynienia w przyszłym lub kolejnym tygodniu - zaznaczył Niedzielski.

Minister zdrowia potwierdził też udostępnienie czwartej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi dla medyków covidowych. Będzie ona dostępna od 17 sierpnia.