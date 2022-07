Przypomnijmy, obecnie podstawą stwierdzania zgonów jest ponad sześćdziesięcioletnia ustawa (z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1947), zgodnie z którą zgon stwierdza lekarz „leczący chorego w ostatniej chorobie”. Jeśli pacjent umiera poza szpitalem, pojawiają się komplikacje. Sprawa jest dość prosta w przypadku podopiecznych hospicjów, również domowych (zgon stwierdza pracujący w nim lekarz; stąd też postulat, by rozszerzyć to uprawnienie na hospicyjne pielęgniarki). W praktyce jednak w większości przypadków obciąża to lekarzy rodzinnych, którzy najchętniej zrzekliby się tego dezorganizującego ich pracę obowiązku.