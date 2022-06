Andrusiewicz pytany o problemy stojące przed Ministerstwem Zdrowia wskazał m.in. na "stan zdrowia Polaków i brak chęci do diagnozowania się". Zauważył, że "jeżeli COVID-19 atakował społeczeństwa zdrowe, to zupełnie inna była reakcja: mniej osób trafiało do szpitala, mniej było też czarnej statystyki zgonów".

"Chcemy więc odbudować zdrowie Polaków, niestety zainteresowanie nie jest duże. W tamtym roku uruchomiliśmy program Profilaktyka 40 plus. Na razie 400 tys. osób z niego skorzystało, dlatego będziemy w najbliższych dniach ogłaszać przeformułowanie pewne tego programu, a docelowo chcemy go włączyć w poczet medycyny pracy" – zapowiedział rzecznik MZ.

Program "Profilaktyka 40 plus" Ministerstwo Zdrowia uruchomiło 1 lipca 2021 r. W ramach programu osoby od 40. roku życia mogą zostać objęte profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, zrobić m.in. morfologię krwi, zbadać stężenie cholesterolu, a mężczyźni mogą wykonać badanie PSA (w kierunku raka prostaty). Na stronie programu sprecyzowano, że pacjent otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

