Ponadto, jeśli szczepionka dostosowana do nowych wariantów koronawirusa otrzyma pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w UE, część dawek zaplanowanych na kwiecień, maj i czerwiec może być dostarczona jako szczepionki przypominające dostosowane do obecnych wariantów COVID-19 od września i w miesiącach jesienno-zimowych 2022 r.

"Umowa z producentami szczepionek ma na celu optymalizację uzgodnień w zakresie dostaw i dostosowanie ich do obecnego poziomu popytu w naszych państwach członkowskich. Z dużym zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze porozumienie w sprawie bardziej elastycznych ustaleń dotyczących dostawy szczepionki Moderna, aby odpowiedzieć na potrzeby naszych państw członkowskich" - powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, cytowana w komunikacie.

Komisja zamierza sfinalizować kolejne takie umowy w najbliższej przyszłości, podano także.

Przed miesiącem minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że polski rząd jest na etapie wypowiedzenia kontraktu z firmą Pfizer na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Informował, że planowane były także rozmowy z drugim z producentów - firmą Moderna w sprawie odstąpienia od umowy na dostawy szczepionek. Strona polska powoływała się na klauzulę w umowie, dotyczącą działania tzw. siły wyższej (chodzi o napływ uchodźców z Ukrainy).

(ISBnews)