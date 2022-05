Wysoka emisja gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie powietrza, wód czy terenów zielonych to tylko niektóre z rezultatów działalności człowieka, które doprowadziły do zwiększenia globalnej średniej temperatury o ok. 1,1 st. C od czasów rewolucji przemysłowej i ogólnego pogorszenia jakości środowiska naturalnego. Nie da się tego nie zauważyć i nie podjąć działań naprawczych – na każdym poziomie i w każdym środowisku.

Z punktu widzenie UE najważniejszym dokumentem odpowiadającym na wyzwania klimatyczne jest Europejski Zielony Ład. Zakłada on osiągnięcie nautralności klimatycznej do 2050 r. oraz wypełnienie zapisów porozumienia paryskiego. W lutym 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła nową strategię Unii Europejskiej związaną z walką ze zmianami klimatu. Na szczeblu krajowym trwają prace nad aktualizacją narodowego strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020. Działania są również podejmowane na szczeblu lokalnym, czego przykładem są miejskie plany adaptacji – dokumenty strategiczne opracowane przez 44 największe polskie miasta. Dodatkowo we wrześniu 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedłożyło do procedowania projekt, zgodnie z którym miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą miały obowiązek opracowania analogicznego planu działań będącego odpowiedzią na potrzebę przygotowania miasta na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu.

Niektóre lokalne władze podejmują własne inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, np. modernizują sieci kanalizacyjne, by ich wydajność wystarczała na odprowadzanie wody nawet przy gwałtownych opadach. Widać też, że dostrzegają realne korzyści, jakie mogą przynieść działania w skali mikro. Już w 2019 r. w rankingu Perły Samorządu wyróżniono m.in. Gdynię za program małej retencji – wsparcie dotacyjne dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w zakresie budowy ogrodów deszczowych. Dziś podobne inicjatywy jak zbieranie deszczówki realizowane są w kolejnych gminach, dzięki czemu mieszkańcy są zabezpieczeni przed skutkami długotrwałych okresów bez opadów. Przykładem jest program „Ostrów łapie deszcz” z Ostrowa Wielkopolskiego, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji i używania tej wody do podlewania roślin. Powoli zauważalne jest odejście od mody na równo przystrzyżone trawniki na rzecz łąk kwietnych, których zdolność do retencji wody jest nieporównywalnie większa. Takie działania podejmuje gmina Bolesławiec we współpracy z czeskim Hrádkiem nad Nysą. Uwagę zwraca się także na rozwój terenów zielonych w centrach miast. Coraz większą popularnością cieszą się zielone przystanki – enklawy zieleni implementowane w konstrukcje wiat przystankowych, takie działania podejmują np. Białystok oraz gmina Radzymin.

Po przykłady można sięgać także dalej – za granicę, a wzory można czerpać również z dużych miast. Coraz większą popularnością cieszą się ogrody fasadowe – w Rotterdamie podjęto działania mające na celu zazielenienie przestrzeni miejskiej w miejscach, gdzie jest to utrudnione i nie ma warunków do wzrostu większych roślin. Powstają one na styku ścian budynków i chodnikach w miejscu usuwanych płyt chodnikowych. Innym przykładem może być np. budowa tzw. superkwartałów – przestrzeni bardziej przyjaznej do życia mieszkańców, oraz odzyskiwanie zieleni, jak Poblenou Superblock w Barcelonie. To obszar o powierzchni 400 mkw, na którym pasy ruchu zajmowały 10 m szerokości, a chodniki po 5 m z każdej strony. Po reorganizacji dla pojazdów pozostał dostępny tylko jeden pas, co oznacza, że zwolniono ok. 75 proc. powierzchni zajmowanej przez samochody. Miasto, szczególnie narażone na fale upałów oraz zjawisko miejskiej wyspy ciepła, realizuje w ten sposób cel zmniejszenia emisji CO2 i obniżenia temperatury w centrum. W Polsce ograniczenie ruchu samochodowego w miastach jest wciąż trudnym tematem, choć niektóre samorządy próbują zniechęcać mieszkańców do korzystania z aut, np. podnosząc opłaty za parkowanie w centrum przy równoległym rozwoju komunikacji miejskiej.