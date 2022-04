Podmioty, które mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą liczyć na pomoc organu rentowego. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty (patrz infografika). W wyjątkowych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków, składki mogą być także umarzane. Ostatnio po pomoc do ZUS ruszyli płatnicy, którzy mają problemy z regulowaniem zobowiązań w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (pisaliśmy o tym w DGP nr 73/2022 „ZUS pomaga firmom mającym trudności z powodu wojny”). Ale nie oni jedyni. - Trudną sytuację mają również szpitale. W ostatnim czasie także one występują do nas z wnioskami o ulgi, w tym głównie układy ratalne - wyjaśnia Julita Jezierska, opiekun centrów obsługi wniosków o ulgę (CUL) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.