"Obejmujemy obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny przybywają do naszego kraju, możliwie najszerszą opieką. Szczepienie przeciw COVID-19 jest tego dobitnym przykładem. Każdy chętny, kto dotychczas nie skorzystał ze szczepienia, a wiemy, że takich osób jest sporo, może bez przeszkód przyjąć cały cykl szczepień w Polsce. To jest wyraz naszej troski o najbliższych nam sąsiadów" - powiedział PAP szef resortu zdrowia.

"Zachęcam do skorzystania ze szczepień. Po to, by objęły one jak najszersze grono osób przygotowaliśmy kwestionariusze w wersji ukraińskiej. Dzieciom zapewniamy przed szczepieniem ocenę stanu zdrowia przez lekarza" - zaakcentował minister.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, może to być dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl