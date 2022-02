Reklama

62 proc. respondentów podczas badania wskazało, że odczuwa syndromy depresji takie, jak uczucie zmęczenia, brak energii, obniżenie nastroju czy kłopoty ze snem. 33 proc. zadeklarowało, że nie ma takich oznak, a 6 proc. nie potrafiło tego określić. Badanie zostało przeprowadzone na początku lutego br. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl wśród 1040 dorosłych Polaków. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.

"Fakt, że ponad 60 procent dorosłych Polaków wskazuje na objawy, które mogą być powiązane z depresją, jest bardzo alarmujący. Jednak to nie oznacza, że tylu Polaków realnie zmaga się z chorobą" - skomentował wyniki psycholog Michał Murgrabia, współautor badania i dodał, że "nieadekwatne poczucie winy, obniżony nastrój czy wyraźnie zaniżona satysfakcja z wykonywanych aktywności mogą być bardzo obciążające i utrudniać codzienne funkcjonowanie".

Najczęściej wskazywanym w badaniu objawem depresji było uczucie zmęczenia i braku energii. Na ten problem wskazało 38 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się obniżenie nastroju (29 proc.) i zaburzenia snu. 19 proc. badanych oceniło, że występuje u nich osłabienie koncentracji, 17 proc. ma pesymistyczne widzenie przyszłości, 16 proc. niską samoocenę i 13 proc. nie ma przyjemności z czynności, które wcześniej były lubiane.

Według Murgrabiego, uczucie zmęczenia, odbierające chęć i motywację do działania, może potęgować negatywne myśli. "Poczucie braku energii może być związane z wieloma czynnikami i występować też w innych zaburzeniach psychicznych. Jeśli danej osobie trudno jest samej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czuje taki objaw, powinna udać się do lekarza lub psychologa" – stwierdził.

Uczucie zmęczenia i braku energii dotyczyło głównie badanych mających 36-55 lat (41 proc. w tej grupie wiekowej). osoby w wieku 18-22 lata (40 proc.), oraz grupa 23-35 latków (38 proc.). Co ciekawe, w przedziale osób w wieku 56-80 lat zmęczenie i brak energii deklarowało tylko 32 proc. badanych.

Co więcej, problem ten najczęściej wskazywały osoby z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców (49 proc). Osoby zamieszkujące miasta od 200 tys. do 499 tys. stanowiły 34 proc.

Z analizy deklarowanych w badaniu miesięcznych dochodów netto wynika, że uczucie zmęczenia i braku energii dotyka najczęściej osoby uzyskujące poniżej 1 tys. zł (47 proc.). Z kolei wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 35 proc. wskazuje na ten objaw.

"Osoby zarabiające poniżej tysiąca złotych prawdopodobnie częściej wykonują pracę fizyczną, którą mogą bezpośrednio wiązać z poczuciem zmęczenia i braku energii" – ocenił Murgrabia. Jego zdaniem "Polacy uzyskujący ponad dziewięć tysięcy złotych prawdopodobnie skupiają się na pracy umysłowej". "Choć jest ona obciążająca, nie zawsze musi być wprost połączona z uczuciem fizycznego zmęczenia" – dodał.

Respondenci, którzy podczas badania wskazali konkretne objawy depresji, zostali zapytani, czy występowały one przed pandemią. 42 proc. z nich odpowiedziało twierdząco, a 47 proc przecząco. 12 proc. nie potrafiło tego określić.

"Ostatni okres wymusił na nas szereg zmian, sytuacja ciągle jest niestabilna, dlatego zwiększony poziom stresu, powiązanego z chorobą, śmiercią bliskiego czy z problemami finansowymi może prowadzić do ogólnego pogorszenia się kondycji psychicznej" – podsumował Michał Murgrabia. (PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca