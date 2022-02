Wszechobecne maski, uniemożliwiające czytanie z ruchu warg, przejście na teleporady przez większość placówek podstawowej opieki zdrowotnej – to powoduje, że osoby głuche mają – jeszcze bardziej niż wcześniej – ograniczony dostęp do świadczeń medycznych (o problemach z dostępem głuchych do teleporady pisaliśmy w tekście „Teleporada jeszcze długo niedostępna dla głuchych”, DGP nr 33/2021).