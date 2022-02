Reklama

Rzecznik resortu na konferencji prasowej podkreślił, że molnupiravir jest pożądany nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. "Jest jeden producent tego leku, który musi go dostarczyć do wszystkich państw, które go zakontraktowały" – wskazał Andrusiewicz. Poinformował, że dotychczas z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych "wyszło 35 tys. opakowań, czyli 35 tys. terapii".



"Wyszły wszystkie opakowania, jakie mieliśmy. Co istotne, właśnie dostaliśmy nową aprowizację, to jest w granicach 17 tys. nowych opakowań leku, więc podstawowa opieka zdrowotna, która zgłasza, że tego leku u nich brakuje, ale też szpitale, do których dotychczas był dostarczany, w niedługim czasie zostaną zaaprowizowane" – powiedział rzecznik.

Obecnie placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i inne podmioty lecznicze prowadzące leczenie pacjentów z COVID-19, należących do grupy ciężkiego przebiegu (zgodnie z kryteriami włączenia), mają możliwość pozyskania produktu leczniczego Lagevrio (molnupiravir) w celu prowadzenia terapii.

Zaopatrzenie w produkt leczniczy następuje nieodpłatnie, w ramach dostaw z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Warunkiem realizacji dostawy jest złożenie prawidłowego zamówienia w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS). Punkty POZ, które nie mają konta w SDS, ale obsługują pacjentów z grupy docelowej, powinny skontaktować się z infolinią RARS.

Dostawy produktu leczniczego Lagevrio (molnupiravir) realizowane poprzez RARS w cyklu 48 godz. za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych.

Kryteria włączenia pacjentów do terapii to: rozpoznanie COVID-19; wystąpienie objawów COVID-19 w ciągu ostatnich pięciu dni; pacjent dorosły oraz należący do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 (m.in. wiek powyżej 65 lat, aktywny proces nowotworowy (nowotwory złośliwe), leczenie immunosupresyjne, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, cukrzyca, POCHP, otyłość (BMI > 35), przewlekła choroba nerek, pensjonariusze domów pomocy społecznej.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec