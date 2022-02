Reklama

W środę sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła odpowiedzi na dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej.

"Powstały propozycje konkretnych zapisów, które będą umożliwiały potraktowanie domów pomocy społecznej, jako podmiotów medycznych i w ten sposób będzie można uruchomić finansowanie z NFZ pracujących tam pielęgniarek" - powiedział szef Departament Lecznictwa MZ Michał Dzięgielewski.

W jego ocenie jest to najlepsze rozwiązanie w tej chwili i "najprostsze do przeprowadzenia."

"W tej chwili robimy już iterację konkretnych propozycji przepisów, tym razem wydaje mi się, że jesteśmy dalej, niż do tej pory to wyglądało" - dodał.

Przewodniczący Komisji Petycji poseł Sławomir Piechota (KO) dopytywał o to, kiedy te przepisy mają wejść w życie.

"To są już konkretne propozycje, nad którymi pracujemy z Ministerstwem Rodziny. (...) Teraz mamy zamiar usiąść taką grupą roboczą po to, żeby wypracować wspólne stanowiska. Ja myślę, że tym razem to jest perspektywa już miesięcy, bo jednak wymaga to zmian ustawowych. (...) Wydaje mi się, że temat będzie o tyle niekontrowersyjny, że nie powinien zalegać długo w różnych miejscach" - zapewnił.

Wyjaśnił też, w jaki sposób ma zostać sfinansowana obecność pielęgniarek w DPS. "Chcemy stworzyć mechanizm analogiczny, bądź nawet w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej, bo zadania się pokrywają z zadaniami wykonywanymi przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej, czyli chcemy spróbować użyć już znanego mechanizmu do tego, by móc te pielęgniarki zatrudniać przez NFZ" - sprecyzował.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski