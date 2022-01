Reklama

Chodzi o nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Projekt noweli przygotowali posłowie PiS.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 458 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją obowiązujący wykaz placówek zakwalifikowanych do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) będzie obowiązywał o pół roku dłużej, czyli do końca 2022 roku. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że zmiana jest podyktowana szczególnymi warunkami funkcjonowania szpitali w czasie pandemii COVID-19.

Nowela umożliwia ponadto przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Autorzy projektu wskazują, że większość placówek w systemie PSZ odnotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie tych planowanych, w porównaniu z okresem przed pandemią.

Zgodnie z nowelizacją wydłużony zostanie też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/2022 za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/2022. Wydłużenie okresu składania wniosków nastąpi z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za okres dwóch semestrów roku akademickiego 2021/2022.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne zostanie złożony przez studenta do banku w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru. Jak wskazano w uzasadnieniu, termin ten może okazać się niewystarczający na dokonanie wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt na studia medyczne (pobranie zaświadczenia wydawanego przez uczelnię, złożenie wniosku kredytowego do banku udzielającego kredytu na studia medyczne itp.).

Nowelizacja trafi teraz do Senatu. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka