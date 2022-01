Pod apelem podpisali się członkowie Rady Dialogu Społecznego – reprezentanci Konfederacji Lewiatan, NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych, Business Centre Club, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Związku Rzemiosła Polskiego.

"Bezsprzecznym jest fakt, że najskuteczniejszą metodą walki z chorobami zakaźnymi, w tym COVID–19, są szczepienia ochronne, które wiążą się z korzyściami zarówno w obszarze życia społecznego, jak i środowiska pracy. W chwili obecnej szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 poza sektorem ochrony zdrowia nie są obligatoryjne, stąd olbrzymią rolę w zapobieganiu transmisji zakażenia poprzez szczepienia odgrywa świadomość społeczna" – napisano w apelu przesłanym PAP w czwartek przez Radę Dialogu Społecznego.

Zwrócono w nim uwagę, że w Unii Europejskiej zaszczepiło się już niemal 77 proc. obywateli, a na całym świecie to ponad 42 proc. populacji (niemal 3,5 mld ludzi).

"Tak duża liczba zaszczepionych pokazuje bezpieczeństwo tych preparatów. Szczepienia ograniczają nie tylko transmisję wirusa, ale przede wszystkim liczbę zachorowań z ciężkimi objawami i liczbę zgonów. Niestety, statystyki szczepień w Polsce są znacznie gorsze. Dziś w pełni zaszczepionych jest ponad 21 mln Polek i Polaków, co przekłada się na zaledwie 54 proc. populacji. Jest to zdecydowanie za mało, by skutecznie ograniczyć liczbę narastających zgonów i ciężkich objawów choroby" – zwracają uwagę sygnatariusze apelu.

"Jako partnerzy społeczni, reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego, apelujemy do Polek i Polaków o korzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko COVID-19. Statystyki są bezwzględne. Wśród hospitalizowanych i umierających 90 proc. to osoby niezaszczepione. Nie ma jeszcze dzisiaj skutecznych leków. W tej sytuacji najskuteczniejsze jest zapobieganie. COVID–19 może zostać z nami jeszcze na długo, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, by zwiększać zagrożenie i przedłużać stan epidemii. Szczepienia to obecnie najskuteczniejsza forma walki z pandemią COVID-19. Jednocześnie apelujemy do rządzących o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych, z wyjątkiem osób posiadających przeciwskazania medyczne, szczepień przeciwko COVID-19 oraz wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych" – czytamy w stanowisku.

W czwartek na stronach rządowych podano, że w pełni zaszczepionych jest ponad 21,5 mln osób. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 8,9 mln osób. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi ponad 50,1 mln. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg