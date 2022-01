Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaapelowała w poniedziałek do premiera Mateusza Morawieckiego o współfinansowanie przez rząd telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 -111. Podkreśliła, że przez 13 lat dzieci potrzebujące pomocy skontaktowały się z linią ponad 1,4 mln razy. 116-111 to linia, którą powołało w 2008 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Decyzją MSWiA i Urzędu ds. Komunikacji Elektronicznej prowadzenie tego telefonu powierzono Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pod koniec ubiegłego roku Fundacja dowiedziała się, że w roku 2022 r. nie może liczyć na wsparcie państwa.

"Ten telefon będzie w tej chwili działał przy Rzeczniku Praw Dziecka. Myślę, że to jest ta instytucja, która powinna się (tym) zajmować i zajmuje" - ocenił wiceszef MZ.

"My, jako Ministerstwo Zdrowia, rekomendowaliśmy, żeby to jednak było w instytucji państwowej przy RPD, tak się stało po przetargu. Myślę, że to dobre miejsce, wielokrotnie o tym rozmawiałem z Rzecznikiem Praw Dziecka" - podkreślił Kraska.

Linia 116-111 jest ogólnopolska, bezpłatna i anonimowa. Z konsultantami można skontaktować się także za pośrednictwem strony www.116111.pl. Z telefonu mogą korzystać dzieci i młodzież potrzebujący pomocy. Konsultanci obsługujący telefon zaufania udzielają porad, a także – na mocy porozumienia z policją – reagują w sytuacji, gdy z rozmowy telefonicznej wynika, że życie lub zdrowie dziecka może być zagrożone.

Rzecznik Praw Dziecka zawarł w zeszłym roku z Ministerstwem Zdrowia porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia działalności Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800-12-12-12.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka nie przejmuje telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116-111. Linia 116-111 jest niezależnym telefonem zaufania, prowadzonym przez Fundację. Telefony zaufania – 800-12-12-12, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka, i 116-111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – działają od kilkunastu lat i udzielają profesjonalnej pomocy dzieciom i młodzieży.