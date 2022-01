W piątek podczas spotkania premiera z Rada Medyczna 13 z 17 jej członków złożyło rezygnacje. Szef rządu ją przyjął i powiedział, że odniesie się do sprawy w poniedziałek. Zapytaliśmy w nieoficjalnych rozmowach o powody konfliktu. – Nie chcemy autoryzować kolejnych zgonów – to słowa, które słyszymy najczęściej. Nasi rozmówcy dodają, że poziom manipulacji ze strony rządu w kwestii walki z pandemią był za wysoki. Działania PR-owe w zamian za ludzkie życie, hipokryzja, brak sprawczości – to lista zarzutów.

Pomimo protestu nie są jednak planowane zmiany w polityce epidemicznej.

