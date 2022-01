"Należy wprowadzić mechanizmy prawne, które w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości" – powiedział prof. Horban, pytany przez radio RMF FM, czy należy wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19.

Wyjaśnił, że "obowiązkowe szczepienie oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia w ten sposób, aby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia".

"Umożliwienie przeprowadzenia (…) to jest to, co byśmy nazwali restrykcjami (…) nakłanianie obywatela" – dodał. Przyznał, że mogą być to na przykład paszporty covidowe. "Jest to pewna forma nakłaniania, utrudnianie życia obywatelowi, którzy się nie zaszczepił" – oznajmił.

Prof. Andrzej Horban podkreślił, że szczepienie zmniejsza kilkadziesiąt razy ryzyko zgonu. Przytoczył wyniki badań, mówiące, że wśród osób niezaszczepionych będących w grupie wiekowej 60 plus na COVID-19 umiera 152,7 na 100 tys. mieszkańców Polski. W grupie, która przyjęła trzy dawki szczepionki, wskaźnik ten wynosi 3,6 na 100 tys. osób.

"U osób w wieku 50-59 lat, zgony wśród niezaszczepionych – 20,3 na 100 tys. mieszkańców, a wśród zaszczepionych 0,3. To jest odpowiedź na pytanie, jak działa szczepionka" – powiedział.

Według Ministerstwa Zdrowia dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 7,6 mln Polaków, w pełni zaszczepionych jest ponad 21,2 mln osób. (PAP)