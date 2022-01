Podczas konferencji w Sejmie koło parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej przedstawiło plan na walkę z COVID-19 na trzy najbliższe miesiące.

Przewodniczący koła, senator Wojciech Konieczny, który jest także dyrektorem szpitala w Częstochowie, podkreślił, że potrzebny jest podział na oddziały covidowe i niecovidowe w szpitalach, zwiększenie liczby łóżek w szpitalach, posługując się planami ochrony cywilnej, a także zwiększenie liczby personelu poprzez "dotrudnienie" studentów medycyny, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, a także żołnierzy czy strażaków.

Testowanie na obecność COVID-19 powinno być - zdaniem Koniecznego - maksymalnie rozszerzone, okres kwarantanny skrócony do 6 dni, kiedy wariant omikron będzie dominujący. Ponadto, w miarę potrzeby, należałoby wrócić do teleporad, a naukę zdalną w szkołach powinno się przedłużyć do końca lutego, a później przywrócić naukę stacjonarną.

Jego zdaniem, obowiązkowe szczepienia powinny być wprowadzone dla określonych grup społecznych i zawodowych, poprzez decyzję ministra zdrowia, a paszporty covidowe powinny być wprowadzone przed wejściem do wszystkich instytucji, a także restauracji czy hal sportowych, a zwalniałby od tego tylko negatywny wynik testu z danego dnia.

Konieczny mówił ponadto o zwiększeniu kwoty zwolnienia chorobowego do 100 proc. na czas pandemii, wprowadzeniu działań osłonowych dla pracowników przedsiębiorstw, które ponoszą straty w czasie pandemii, a także moratorium na okres trzech miesięcy na spłatę kredytów konsumenckich przeznaczonych na zakup domu lub mieszkania, moratorium czynszowe dla osób, które straciły pracę lub znaczną część dochodu z powodu pandemii, a także udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy zaciągnęli lub spłacają kredyty na uruchomienie działalności gospodarczej m.in. bezzwrotne dofinansowanie do spłaty kredytu.

"Skierujemy to do ministra zdrowia, skierujemy to do osób decyzyjnych, podpiszemy się pod wszystkimi tymi decyzjami, jeżeli one zapadną i będzie nasze poparcie" - zadeklarował senator. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski