MHRA zaleciła stosowanie leku u dorosłych pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi symptomami Covid-19, którzy są narażeni na ciężkie przejście choroby. Paxlovid, który ma postać doustnych pigułek, należy podawać w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów.

"Teraz dysponujemy kolejnym lekiem antywirusowym na Covid-19, który można podawać doustnie, nie dożylnie. Oznacza to, że taką kurację można prowadzić również poza szpitalem" - podkreśliła szefowa MHRA June Rain.

Badania pokazały, że Paxlovid ma 90-proc. skuteczność w zapobieganiu wymagającej hospitalizacji, ciężkiej formie choroby oraz zgonom na Covid-19 w grupie pacjentów wysokiego ryzyka - ogłosił w grudniu Pfizer. Najnowsze testy sugerują, że lek zachowuje swoje właściwości w wypadku zakażeń wariantem Omikron - przekazała później firma.

W grudniu Paxlovid został dopuszczony do stosowania m.in. w USA i Japonii. Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w połowie grudnia rekomendację dotyczącą stosowania leku w nagłych sytuacjach, ale nie dopuściła leku do pełnego obrotu. EMA wyjaśniła, że rekomendacje wydane przed dopuszczeniem leku na rynek mają posłużyć regulatorom w krajach unijnych do podjęcia decyzji o ewentualnym zezwoleniu na leczenie tym preparatem przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. (PAP)