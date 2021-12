Rzeczywiście, jak wskazywaliśmy w tekście „Nowy model leczenia raka – pewniak czy wielka niewiadoma?” (DGP nr 228/2021), podstawowym problemem, na który wskazują obecnie organizacje pacjentów, jest brak danych świadczących o tym, że przyjęty w ramach testu model rzeczywiście się sprawdził. Czy przedłużenie pilotażu pozwoli zebrać wszystkie dane ? Jest to raczej wątpliwe. Powstaje jednak pytanie, co z wnioskami końcowymi pilotażu, na które wszyscy czekają? Przedstawienie sprawozdań końcowych planowane było na marzec 2022 r. – Z tego, co mi wiadomo, zarządzenie ministra zdrowia dotyczące obowiązków komitetu sterującego, w tym m.in. opublikowania sprawozdania do 1 marca 2022 r., nie zostało zmienione. Wobec tego jakieś sprawozdanie powinno być w tej dacie dostępne – podkreśla Wojciech Wiśniewski. Wskazuje jednak, że ostatecznie problem nie leży w czasie trwania programu pilotażowego, tylko w problemach strukturalnych opieki onkologicznej, na które wielu partnerów społecznych zwraca uwagę od lat. Jego zdaniem model przyjęty w ramach pilotażu wciąż ich nie rozwiązał.