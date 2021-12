Dania

"Epidemia rozwija się, dziś odnotowaliśmy rekordowo wysoki poziom zakażeń, 13 558 przypadków Covid-19, w tym ponownych infekcji. Duńska Agencja Kontroli Chorób Zakaźnych (SSI) szacuje, że wersja Omikron już dominuje i wciąż jej udział rośnie" - napisał na Twitterze duński minister zdrowia Magnus Heunicke. Jak dodał, wskaźnik reprodukcji koronawirusa R wynosi obecnie 1,2.

Wcześniej szefowa SSI Tyra Grove Krause podkreśliła, że wraz ze wzrostem liczby infekcji wywołanych Omikronem maleje liczba zakażeń wariantem Delta. "Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości wzrośnie liczba pacjentów w szpitalach" - przekazała.

W Danii obecnie hospitalizowane są 554 osoby z Covid-19, a 67 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby zmarło 17 osób z Covid-19.

W związku z rozwojem Omikronu duńskie władze od niedzieli ponownie zamknęły dużą część działalności, m.in. ograniczono godziny otwarcia restauracji oraz sprzedaż alkoholu. Na początku grudnia na wcześniejsze ferie wysłano uczniów.

Holandia

Szef Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Jaap van Dissel przedstawił we wtorek informację o aktualnej sytuacji epidemicznej przed izbą niższą parlamentu (Tweede Kamer). Z ustaleń Instytutu wynika, że Omikron jest najbardziej zakaźnym z dotychczasowych wariantów koronawirusa. Prognozuje, że w ciągu kilku tygodni nowy wariant stanie się dominujący w kraju.

„Nie możemy na tym etapie jeszcze stwierdzić, czy jest on bardziej niebezpieczny niż wariant Delta” – mówił posłom van Dissel zaznaczając, że RIVM przewiduje, iż liczba przyjęć do szpitali nie powinna na razie rosnąć.

Od niedzieli w Holandii obowiązuje całkowity lockdown, który został wprowadzony ze względu na szybkość, z jaką rozprzestrzenia się Omikron. Zamknięte są sklepy i lokale usługowe. Czynne pozostają jedynie supermarkety, apteki, drogerie oraz stacje benzynowe. Odwołano wszystkie imprezy.

Austria

W liczbie zgłoszonych w Austrii przypadków tego wariantu „najwyraźniej w ciągu ostatnich kilku dni doszło do prawdziwej eksplozji” – twierdzi portal. Do niedzieli wieczorem tylko w samym Wiedniu zgłoszono ich 217 – informuje wiedeński radny ds. zdrowia Peter Hacker (SPOe). Zdecydowana większość, bo aż 198 osób, znajduje się na liście aktywnie chorych.

Jak wynika ze statystyk Austriackiej Agencji ds. Zdrowia (AGES) w zeszłym tygodniu potwierdzonych było 80 przypadków zakażeń Omikronem w całym kraju, z czego 37 z nich w Wiedniu. W porównaniu do 217 przypadków z niedzieli widać więc poważny wzrost liczby przypadków w stolicy Austrii.

Na chwilę obecną pozostałe kraje związkowe Austrii nie dysponują jeszcze danymi, odnośnie liczby przypadków wariantu Omikron – podkreśla Puls24.

Niemcy

Z powodu wariantu Omikron koronawirusa Instytut Roberta Kocha (RKI) zaostrzył swoją ocenę ryzyka zagrożenia dla zdrowia obywateli. Zagrożenie dla zdrowia ludności ocenia się teraz jako "bardzo wysokie", pisze Instytut w swojej ocenie. RKI ostrzega przed nagłym wzrostem liczby zachorowań. RKI zalecił m.in. "maksymalne ograniczenie kontaktów" i "maksymalne środki zapobiegania zakażeniom".

Nawet jeśli w Niemczech fala zakażeń Omikronem jest jeszcze w fazie początkowej, "to spojrzenie za granicę pokazuje, że w wyniku tego wariantu należy się spodziewać fali infekcji o dotychczas nieobserwowanej dynamice. Omikron jest bardzo (...) zakaźny i często prowadzi do infekcji, które mogą być przekazywane dalej, nawet u osób w pełni zaszczepionych i wyleczonych" - pisze RKI na swojej stronie internetowej.

Wstępne analizy Instytutu wskazują, że "Omikron może być przyczyną większości infekcji w Niemczech już na początku stycznia 2022 roku, a także kilkudziesięciu tysięcy przypadków infekcji dziennie". W obecnych warunkach liczba zakażeń nowym wariantem w Niemczech podwaja się mniej więcej co trzy dni - dodano.

Wielka Brytania

Już 12 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu nowego wariantu koronawirusa, Omikron, a liczba tych, którzy trafili do szpitali wzrosła do 104 - poinformował w poniedziałek zastępca premiera Dominic Raab. Powiedział on, że choć w tym roku dzięki szczepionkom Brytyjczycy będą mieli lepsze święta Bożego Narodzenia niż w ubiegłym, nie może dać twardych gwarancji, iż kolejne restrykcje nie zostaną wprowadzone jeszcze przed świętami.

W niedzielę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) podała, że liczba potwierdzonych przypadków wariantu Omikron wzrosła o 12 tys. i wynosi obecnie 37 tys. W związku z jego szybkim rozprzestrzenianiem się brytyjskie media spekulują, że konieczne mogą być kolejne restrykcje, z dwutygodniowym lockdownem tuż po Bożym Narodzeniu włącznie, choć wśród członków rządu nie ma zgody, co do tego, jak bardzo powinny być poważne.