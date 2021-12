Zalecenie panelu to efekt nowych informacji rządowej Agencji Żywności i Leków (FDA) na temat rzadkich, lecz groźnych przypadków zakrzepicy. Do 31 sierpnia co najmniej 54 osoby - głównie kobiety w młodym i średnim wieku - zaszczepione preparatem J&J wymagały hospitalizacji ze względu na ten problem. Dziewięć z tych osób zmarło.

Przypadki występowania zakrzepów były w kwietniu powodem wstrzymania na 10 dni szczepień preparatem J&J, jednak ostatecznie rządowe agencje orzekły, że korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko.

Według opinii ekspertów CDC szczepionki stosujące technologię mRNA - produkowane przez koncerny Moderna oraz Pfizer/BioNTech - oferują lepszą ochronę i mniejsze ryzyko. Opinia ta nie jest wiążąca, a szczepionka J&J nadal będzie dostępna dla Amerykanów. Jak dotąd wybrało ją ponad 16 mln osób.