W poniedziałek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. O jego ustaleniach mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Jesteśmy gdzieś w apogeum czwartej fali. Albo te wzrosty zakażeń wyhamują i będą utrzymywały się na stabilnym poziomie, albo liczba nowych zakażeń będzie spadać - mówił Niedzielski. - W ostatnich dniach pojawił się nowy element, który z naszego punktu widzenia może być tzw. game changerem. Elementem, który całkowicie zmienia to czego się spodziewaliśmy w najbliższej przyszłości. Jest nim nowa mutacja wirusa - omikron

W konferencji uczestniczyli też: dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Grzegorz Juszczyk oraz zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka.

- Wariant omikron zawiera 30 a nawet trochę więcej mutacji. Jest to nietypowa sytuacja. Dotychczasowe warianty miały tylko kilka mutacji. To może się wiązać z większym ryzykiem zakażalności, czy omijaniem przeciwciał. To na razie są tylko teorie. Czekamy na wyniki badań - mówił Juszczyk. Zaapelował też: - Szczepmy się. To jest właśnie ten moment, by przygotować się na dominację nowego wariantu.

Niedzielski ogłosił tzw. pakiet alertowy. Ma dwa elementy:

1. Uszczelnienie granic – zakaz lotów do siedmiu krajów Afryki

2. Zmiana zasad dla które podróżują do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Wydłużenie kwarantanny do 14 dni. Zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce od 8 dnia po wykonaniu testu. Kwarantanną nie będą objęte osoby zaszczepione szczepionkami uznawanymi w UE.

Poza tym wprowadzone zostaną ograniczenia krajowe

1. Wszystkie obiekty, które dotąd mogły być zapełnione w 70%, będą mogły być zapełnione w 50%. To dotyczy gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów. Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach.

2. Zgromadzenia i uroczystości (wesela, dyskoteki) - obecnie może w nich uczestniczyć 150 osób, a będzie mogło 100.

3. Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi - limit zostanie obniżony z 500 osób do 250 osób.

4. Siłownie, centra fitness i inne obiekty sportowe w których obecnie może przebywać jedna osoba na 10 m2 - limit zostanie podniesiony do 1 osoby na 15 m2

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.