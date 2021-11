Europejska Agencja Leków pozytywnie zarekomendowała w czwartek podawanie w tej grupie wiekowej szczepionki przeciw COVID-19, opracowanej przez Pfizer/BioNTech. Komisja Europejska musi jeszcze wydać decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie specyfiku do obrotu.

"Mamy zakontraktowane już na grudzień 1,1 mln dawek. Liczymy, że najpóźniej do połowy grudnia dotrą i będziemy mogli rozpocząć szczepienie. Prowadzimy jednak rozmowy, by stało się to szybciej" – poinformował PAP rzecznik MZ.

Szczepionka Comirnaty jest obecnie stosowana u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat.