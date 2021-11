KBPN proponowało również, by poszerzyć cele programu pilotażowego o takie, które mogą stać się punktem wyjścia do oceny stopnia skuteczności proponowanych programów terapii (w praktyce bowiem każda z placówek realizujących pilotaż będzie miała swój autorski program). - Poza tym wydaje się, że środki NFZ powinny być wydawane na projekty, które przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów, a nie tylko na opiekę, zwłaszcza tam, gdzie taką poprawę można uzyskać. W obecnym brzmieniu pomija się ten kluczowy z punktu widzenia zdrowia publicznego aspekt i koncentruje się na sposobie organizacji opieki, w tym zapewnieniu dedykowanych świadczeń zdrowotnych tej grupie świadczeniobiorców, nawet jeśli one nie prowadzą do oczekiwanych rezultatów - wskazywało Krajowe Biuro w swoich uwagach, proponując, by wyraźnie wskazać, że działania powinny być ukierunkowane na ograniczenie symptomów problemowego korzystania z nowych technologii i przyczyniać się do ograniczenia zachowań związanych z problemowym korzystaniem z nowych technologii, poprawy zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego. Do tej sugestii również się resort przychylił.