Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta, stąd apel NRL, aby jej nie podpisywał. Samorząd przekonuje, że zawiera ona rozwiązania, które doprowadzą do obniżenia standardów nauczania. – Wykształcenie lekarza to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, lecz także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich. Wymaga to wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów, a także solidnego zaplecza klinicznego, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach miejskich – wskazuje NRL.