Rajmund Miller (KO) podkreślał, że chociaż sama idea projektu wydaje się uzasadniona, to szczegółowe zapisy budzą poważne wątpliwości. Wskazał m.in. na sposób powoływania i skład Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. – To nie jest stworzenie merytorycznego ośrodka, a kolejnego ciała politycznego – ocenił. Dlatego opozycja proponowała wprowadzenie do tej instytucji, w miejsce przedstawicieli resortów, które mają najmniej wspólnego z tą problematyką, przedstawiciela ministra edukacji i nauki, specjalistów w dziedzinie uzależnień, samorządu terytorialnego i przedstawiciela rzecznika praw obywatelskich. Przedstawiciel KO wskazywał również, że nowela spowoduje drastyczne zmniejszenie liczby osób upoważnionych do prowadzenia terapii uzależnień. – Zmusza się osoby, które mają zdany egzamin państwowy, do ponownego zdawania egzaminu po to, żeby uzyskały stopień specjalizacji – mówił.