To problem, z którym borykamy się od lat. Ale teraz sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wpływ na nią ma kilka czynników i warto sobie z nich zdawać sprawę. Pierwszy to pandemia, która przełożyła się na zdalną naukę, przy czym największym wyzwaniem dla dzieci był powrót z niej do tradycyjnej szkoły. Zawsze we wrześniu jest trudniej młodym ludziom. A w tym przypadku przerwa była jeszcze dłuższa. Także w kwietniu i maju nastolatkom jest ciężej, bo to czas matur i egzaminów ósmoklasistów. W tym roku te również zbiegły się w czasie z powrotem do szkoły po długiej przerwie, przez co były jeszcze bardziej stresujące. Wreszcie to także bardzo trudny czas dla osób cierpiących na depresję. Ponadto wiele dzieci zostało w domach, w których była wcześniej lub nasiliła się z powodu pandemii przemoc. Te wszystkie czynniki należy brać pod uwagę, analizując sytuację dzieci, trzeba brać pod uwagę, że mają większy stres, na który nie są gotowe albo który je przerasta.