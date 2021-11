HAS wydał opinię na podstawie badania opublikowanego w poniedziałek przez Instytut Epi-Phare. Badanie obejmuje osoby w wieku od 12 do 50 lat hospitalizowane we Francji z powodu zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia w okresie od 15 maja do sierpnia 31. Poddano analizie 919 przypadków zapalenia mięśnia sercowego i 917 przypadków zapalenia osierdzia.

Has zaleca również, aby szczepionka Moderny, „której skuteczność wydawała się nieco lepsza” mogła być stosowana jako szczepienie podstawowe i przypominające u osób powyżej 30 lat.

Has ostrzegło też, że w okresie zimowym następuje wznowienie epidemii koronawirusa i należy szczepić dawkami przypominającymi jak największą część populacji.

Na wtorek rano w Paryżu zaplanowano posiedzenie Rady Obrony. Wieczorem prezydent Emmanuel Macron ponownie przedstawi Francuzom sytuację związaną z kryzysem zdrowotnym.