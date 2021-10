Na początku października w centrum Warszawy lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Został on zadysponowany przez dyspozytora medycznego do mężczyzny, który zasłabł. "Taką decyzję podjął dyspozytor medyczny, który - jak zakładam - prawdopodobnie nie miał dostępnej karetki, czyli naziemnego zespołu ratownictwa medycznego" - mówiła PAP Justyna Sochacka, rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

LPR nie ma danych dotyczących tego, ile dokładnie lotów odbywa się z powodu braku dostępnej karetki. Nie zbierają ich także dyspozytorzy medyczni. Nie można więc z całą pewnością powiedzieć, ile lotów śmigłowce HEMS wykonują choć nie musiałyby gdyby Ministerstwo Zdrowia porozumiało się z ratownikami medycznymi.

Ale z ogólnych danych dotyczących liczby wylotów śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego widać w tym roku spory wzrost. Jak wynika z danych przekazanych przez Justyne Sochacką we wrześniu 2021 śmigłowce HEMS wykonały 1521 akcji ratunkowych. To o 83 więcej niż w 2020 (1438) i o 135 więcej niż w 2019 (1386).

O koszt godziny lotu śmigłowca LPR zapytała w interpelacji poselskiej grupa posłów Lewicy: Monika Falej, Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Marek Rutka.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra godzina lotu śmigłowca HEMS kosztuje średnio 8900 zł. Zakładając, że każdy z dodatkowych lotów we wrześniu 2021 roku trwał godzinę i był skierowany do osób, którym pomoc mogłaby zostać udzielona przez karetkę, to miesięczny koszt braku porozumienia na linii MZ – ratownicy medyczni kosztuje 738 700 zł.

Protest ratowników

Ratownicy medyczni strajkują w całym kraju. 22 września minister zdrowia Adam Niedzielski informował, że udało się wypracować porozumienie z protestującymi. Porozumienie zostało jednak podpisane tylko z częścią środowiska zrzeszoną w Komitecie Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ oraz w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Ratowników Medycznych. Ratownicy, którzy protestują w ramach Białego Miasteczka 2.0 związani z Ogólnopolskim Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia nie akceptują podpisanego porozumienia. Przede wszystkim dlatego, że ich celem jest realizacja postulatów, które będą dotyczyły całego środowiska zawodów medycznych w Polsce. Jak wielokrotnie podkreślali, olbrzymim sukcesem ich ruchu jest zjednoczenie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i nie zgadzają się na indywidulne negocjacje z ministerstwem zdrowia.

Postulaty Białego Miasteczka 2.0