Czynników, które wpływają na słabość systemu, jest bardzo wiele. Brak kadry i zbyt pojemny koszyk świadczeń gwarantowanych w stosunku do środków, jakie są dostępne na jego realizację, a także starzenie się społeczeństwa i zwiększenie liczby chorych, którzy potrzebują porad - to najważniejsze problemy. Proszę również zwrócić uwagę, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której podmioty mają kolejkę do zabiegów, a jednocześnie nie są w stanie wykonać swoich kontraktów z NFZ . Tam coś się dzieje niedobrego i trzeba to zbadać. Wnioski płynące z raportu powinny podlegać bardzo szczegółowej analizie. Jednak to już nie jest nasza rola - my tylko monitorujemy sytuację.

Zarówno telemedycyna, jak i e-recepta znacząco wpłynęły na odciążenie systemu opieki zdrowotnej i łatwiejszy dostęp do lekarzy. Gdybyśmy w dobie pandemii wciąż musieli chodzić do lekarza po proste porady czy receptę na kontynuację leczenia, to mogłoby dojść do prawdziwej katastrofy. Stąd uważam, że narzędzia telemedycyny zdecydowanie wpłynęły na skrócenie kolejek.

Oczywiście. To jeden z czynników zmniejszających kolejki w systemie publicznym. Ten scenariusz znany jest nam choćby ze stomatologii - większość ludzi, których na to stać, nie czeka, tylko przechodzi do prywatnej ochrony zdrowia i finansowania z własnej kieszeni. Płacą więc podwójnie: raz składkę zdrowotną, a potem drugi raz z własnej kieszeni za świadczenia, które są gwarantowane przez państwo tylko teoretycznie. To, nad czym trzeba ubolewać przy tej okazji, to fakt, że rząd nie wzmacnia rozwoju ubezpieczeń prywatnych - suplementarnych i komplementarnych. To mogłaby być gigantyczna zmiana, jeśli chodzi o dostęp do świadczeń zdrowotnych. Wtedy można byłoby również uruchomić mechanizmy solidaryzmu społecznego. Już dziś Polacy prywatnie wydają ponad 44 mld zł rocznie - z całą pewnością mogliby w zamian otrzymać znacznie więcej, gdyby te pieniądze zaczęły pracować w systemie ubezpieczeń dodatkowych.

Ubezpieczenia suplementarne, które dzisiaj mamy, „żerują” na deficytach w systemie publicznym. Co oczywiste, im więcej kolejek do świadczeń „gwarantowanych” i im są one dłuższe, tym popyt na nie większy. Oczywiście, takie ubezpieczenie też odciąża system publiczny, bo jeśli ktoś skorzysta z określonego świadczenia prywatnie, poza NFZ, to nie pójdzie do tego pierwszego. Tak więc koniec końców kolejka się skraca. Natomiast nie mamy właściwie w ogóle rynku ubezpieczeń komplementarnych. A to one zapewniają dostęp do innowacyjnych leków i metod leczenia, które w ogóle nie są finansowane w ramach NFZ. Taki system również odciążyłby system publiczny, bowiem jeśli ktoś będzie miał takie ubezpieczenie, to nie będzie korzystać z tego, co jest w koszyku. Dalej zapłaci składkę na NFZ, ale w ramach ubezpieczenia komplementarnego dostanie dostęp do najbardziej nowoczesnych technologii, jakie zna medycyna.