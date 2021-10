Okazało się jednak, że to nie zakończyło sporu. Poseł Piecha zgłosił bowiem poprawkę modyfikującą sporny przepis, podczas gdy opozycja domagała się wykreślenia go. Taką poprawkę forsował prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050), tożsame zgłosili Jerzy Hardie-Douglas (KO) oraz Marek Rutka (Lewica). Mimo ich odrzucenia poseł Maksymowicz podtrzymał swoją propozycję jako wniosek mniejszości. Przekonywał, że poprawka posła Piechy obniża wymogi jakościowe dla studiów lekarskich. – Dobrze, że będą dopuszczone do ich tworzenia tylko uczelnie akademickie, ale otwiera to furtkę placówkom, które np. obecnie kształcą jedynie fizjoterapeutów i uzyskały ze zdrowia publicznego kategorię C. To nie jest prawidłowe – podkreślał. Jednak poseł Piecha twierdził, że jego propozycja rozwiewa wątpliwości co do jakości kształcenia. Tym bardziej że kierowana jest tylko do uczelni akademickich i to spełniających kryteria na dzień złożenia wniosku.