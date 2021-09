Niedzielski był pytany w Radiu Plus, czy czwartkowe spotkanie może być ostatnim etapem negocjacji resortu i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

"Rozmowy z protestującymi, z medykami, mają bardzo z wiele wymiarów i odnóg, jeśli można tak powiedzieć. Jedną z tych odnóg są dyskusje z ratownikami medycznymi, które zakończyły się sukcesem. Wczoraj na Radzie Ministrów podjęliśmy konkretną decyzję o zapewnieniu środków na wypłatę dodatków wyjazdowych dla ratowników medycznych, to dodatek, który ma stanowić 30 proc. ich wynagrodzenia" – powiedział szef MZ.

"Wiarygodność naszych działań, chociażby widoczna w projekcie zmiany ustawy budżetowej, przekonuje, bo widzę, że poszczególne stacje zaczynają się dogadywać i problem braku obsady karetek zanika" – dodał.

Minister akcentował, że jest to bardzo dobry przykład, że "problemy trzeba rozwiązywać w dyskusji, rozmowie, a nie na proteście, bo to tylko tworzy generuje emocje społeczne, które doprowadziły do nieszczęścia".

"Cieszę się, że również część protestujących, która jest w białym miasteczku przeszła do rozmów, prowadzi z nami rozmowy, ale jutro nie spodziewam się, żeby był to finalny akt tych rozmów" – stwierdził.

Pytany o osobiste zaangażowanie, Niedzielski przypomniał, że wiceminister Piotr Bromber został powołany do prowadzenia dialogu społecznego, by odpowiedzieć na potrzebę ciągłej dyskusji.

"W tej chwili moim głównym priorytetem staje się walka z pandemią i odbudowa zdrowia publicznego. Zadań jest tak dużo, że każdy z kierownictwa ministerstwa musi się specjalizować w swoim obszarze" – powiedział.

Zapewnił, że cały czas jest w kontakcie z wiceministrem Bromberem i ustala zakres dyskusji, uzgodnień. "Pan minister ma plenipotencje zarówno moje, jak i pana premiera. Cieszę się, że dialog trwa" – powiedział szef MZ.

Kolejne rozmowy przedstawicieli resortu zdrowia i protestujących medyków planowane są na czwartek 30 września.

Po wtorkowym spotkaniu wiceminister Bromber mówił, że strony szukają kompromisu. Zbliżyliśmy się w punktach bezkosztowych dla ministerstwa – ocenili protestujący. Jesteśmy otwarci na negocjacje, kluczowe dla ich powodzenia jest przedstawienie przez ministra zdrowia konkretnych propozycji dotyczących kwestii finansowych – akcentowali.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.