Innym ułatwieniem dla placówek medycznych – zaproponowanym w skierowanym wczoraj do publikacji rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – jest przedłużenie do końca tego roku zwolnienia z obowiązku zapewnienia określonej w normalnych warunkach liczebności kadry medycznej. Decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej będzie należała do kierownictwa placówki.