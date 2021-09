Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył na konferencji po wczorajszym posiedzeniu rządu, że chodzi o to, by najlepiej zabezpieczyć ludzi zagrożonych ciężkim przebiegiem choroby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska precyzował, że w sposób naturalny efekt każdego szczepienia po jakimś czasie wygasa. ‒ Wiele krajów zdecydowało się na podanie trzeciej dawki szczepienia przeciw COVID-19. Także my chcemy taką dawkę przypominającą skierować do Polaków. Obecnie jest wykonywana dla osób w trakcie chemioterapii, dializoterapii ‒ mówił Kraska.