Senatorowie opowiedzieli się również za wykreśleniem zapisu zaproponowanego przez Sejm, który określa odpowiedzialność karną za naruszenie nietykalności osobistej osób przeprowadzających szczepienia. Nie zgodzili się również na przepis przedłużający obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (czyli tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli Sejm przychyli się do stanowiska Senatu, to będzie to oznaczać, że nowy wykaz musi zacząć działać od początku 2022 r.