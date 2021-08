Wszystkie pilotaże są prowadzone na mikrogrupach. Przypomnijmy sobie pilotaż e-recept – brały w nim udział trzy apteki . W porównaniu do tego liczba placówek, którą my zaproponowaliśmy, jest zdecydowanie większa. Do tego dochodzą kwestie praktyczne. Kluczowym elementem pilotażu jest wizyta szkoleniowa oraz wizyty kontrolne. W jej ramach zarządzający badaniami muszą dopilnować, by proces prowadzenia przeglądu lekowego na grupie docelowej był wykonywany prawidłowo. Ktoś musi pojechać do wszystkich aptek i wspólnie z farmaceutami przeprowadzić pierwszy przegląd. Takich szkolących osób w pilotażu jest dwoje. Stąd taka liczba aptek w programie.