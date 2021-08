Amalgamat w stomatologii to temat złożony, czego rząd wydaje się nie zauważać. Pierwsza z pominiętych kwestii to aspekt techniczny. Problem amalgamatu usuwanego wiertłem z ubytku ma być rozwiązany – według rozporządzenia unijnego – przez wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalne separatory, które oddzielałyby drobiny amalgamatu z odsysanej z jamy ustnej wody. Taki sprzęt kosztuje od 4 tys. zł do 13 tys. zł. Do tego większość dystrybutorów (bo producentów krajowych nie mamy) nie oferuje serwisu. Tymczasem z naszego doświadczenia wynika, że podczas corocznych kontroli sanepidu w przypadku większości urządzeń, z których korzystamy, jest wymagane okazanie zaświadczenia o przeprowadzonym przeglądzie. Kolejny problem – co z odpadami z separatora? Obawiamy się, że jeśli nagle 30 tys. praktyk lekarskich zostanie zobowiązanych do kupienia sprzętu i podpisania umów o odbiór odpadów z separatorów, to cena tych usług gwałtownie wzrośnie (jak było w przypadku odpadów medycznych). Chcielibyśmy więc uzyskać od rządu deklarację stałości tych kosztów.