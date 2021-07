Gwałtowne pogorszenie się sytuacji jest efektem nałożenia się dwóch czynników. Po pierwsze, w kraju rozprzestrzenił się znacznie bardziej zakaźny wariant Delta, który odpowiada już za 90 proc. przypadków. Po drugie, władze długo zwlekały z wprowadzeniem obostrzeń. Przed majowym świętem Id al-Fitr – gdy wielu Indonezyjczyków tradycyjnie wybiera się w podróż do rodziny – zdecydowano się na zakaz podróży, który ominęło jednak ok. 1,5 mln osób. Ograniczony terytorialnie lockdown – na wyspach Jawa i Bali – zaczął obowiązywać na początku lipca. W poniedziałek rozszerzono go o kolejne wyspy, m.in. Sumatrę.

Podskoczyły również – do ok. 1 tys. dziennie – statystyki zgonów. Pod naporem wirusa załamała się służba zdrowia. Już na początku miesiąca minister zdrowia zaapelował do mieszkańców, żeby nie zgłaszali się do szpitali, bo nie ma w nich miejsc. Ludzie nie mają więc gdzie szukać pomocy: dziennik „Jakarta Post” opisywał historie odsyłanych ze szpitala do szpitala ofiar wypadków. Około 360 osób zmarło w samoizolacji we własnych domach. Przynajmniej kilkadziesiąt osób straciło życie z powodu braku butli tlenowych w szpitalach.

Wirus daje się we znaki także innym krajom regionu. Rekordowe poziomy infekcji notują Tajlandia, Mjanma, Wietnam i Malezja. W tym pierwszym kraju do kwietnia br. odnotowywano nie więcej niż 1 tys. przypadków dziennie – teraz jest to prawie 10 tys. W sąsiedniej Mjanmie liczba ta podskoczyła pięciokrotnie, do 5 tys. Wietnam z kolei nigdy podczas pandemii nie przekroczył 100 – teraz jest to 2 tys. W walce z wirusem nie pomaga niski wskaźnik wyszczepienia. U regionalnego lidera, Malezji, wynosi on 25 proc., ale już w Tajlandii jest to 13,3 proc., a w Wietnamie – niecałe 4 proc.