Nagród jest oczywiście więcej. Co 500. osoba biorąca udział w loterii wygra 200 zł, a co 2000. grający – 500 zł. Z kolei podczas każdego z 3 losowań miesięcznych zagramy o dwie wygrane w wysokości 100 000 zł oraz dwa samochody Toyota Corolla (łącznie 6 sztuk). Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Uczestnicy loterii zagrają wówczas o dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także o dwa samochody Toyota C-HR.

Przypomnijmy, że ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień rozpoczęła się 1 lipca. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19 i zarejestrowały się w loterii. Rejestracja trwa do 30 września 2021 roku. Rejestracji można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Do tej pory w loterii zarejestrowało się ponad 2,1 mln osób – ponad 4 200 uczestników trafiło już nagrody natychmiastowe (w wysokości 500 zł i 200 zł). Te osoby zostały poinformowane o wygranej SMS-em wysłanym przez Totalizator Sportowy. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do zwycięzców trafił SMS z PKO Banku Polskiego (nazwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu będzie można zrealizować wygraną bezpośrednio z bankomatów należących do banku. Nagrodę można też wypłacić w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego.

W SMS-ie z PKO BP najważniejszy dla gracza jest kod awizo. Pamiętajmy, że nie ma w nim żadnego odesłania na jakąkolwiek stronę www, linku czy prośby o podanie danych czy potwierdzenie odbioru SMS-a itd. Otrzymując ten SMS wystarczy tylko wpisać kod w bankomacie PKO Banku Polskiego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie bankomatu. Wygraną można będzie odebrać także w każdej placówce banku. Nie musimy wykonywać żadnych innych czynności.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy wreszcie finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu przekaże informacje telefonicznie. Ponadto wyniki losowań trafią na stronę internetową loterii.

Pamiętajmy też, że wyniki losowań będą publikowane tylko i wyłącznie na stronie loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Więcej informacji na temat bezpiecznego udziału w Loterii Narodowego Programu Szczepień pod adresem: https://www.gov.pl/web/loteria/bezpieczenstwo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa danych laureatów do których wysyłane są oświadczenia w wersji elektronicznej, w formie linku do formularza:

O wygranej zostaniesz poinformowany telefonicznie przez Totalizator Sportowy. PAMIĘTAJ! Połączenie będzie realizowane wyłącznie z dedykowanego numeru telefonu: 459 59 51 04.

Podczas rozmowy zostaniesz poproszony o potwierdzenie imienia i nazwiska. Na tym etapie Totalizator Sportowy nie będzie pobierał innych danych osobowych! Pamiętaj, że najpóźniej następnego dnia otrzymasz od Totalizatora Sportowego SMS z potwierdzeniem wygranej.

Po otrzymaniu wiadomości SMS z potwierdzeniem wygranej, wejdź na stronę loterii www.gov.pl/szczepimysie/loteria i sprawdź czy Twoje dane w postaci: zamaskowanego numer telefonu, imienia, pierwszej litery nazwiska widnieją na liście zwycięzców. W treści wiadomości SMS znajdziesz m.in. datę losowania oraz nagrodę jaką wygrałeś.

Sprawdź dokładnie poprawność linku przesłanego w wiadomości SMS. Zwróć szczególną uwagę na adres strony internetowej. Prawidłowy adres strony, na którym znajduje się oświadczenie elektroniczne to: www.loteria.totalizator.pl

W przypadku podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych poinformuj organizatora niezwłocznie wysyłając wiadomość na adres email loterie@totalizator.pl

Możesz wysłać oświadczenie zwycięzcy również w formie papierowej. Wzory dokumentów są dostępne w regulaminie Loterii Narodowego Programu Szczepień na stronie www.gov.pl/szczepimysie/loteria

W takim przypadku należy pobrać właściwe oświadczenie tj. zgodne z wygraną nagrodą ze strony www.gov.pl/szczepimysie/loteria z zakładki „materiały do pobrania”, wydrukować, czytelnie wypełnić a następnie wysłać pocztą (list polecony lub inna rejestrowaną korespondencja), przesyłką kurierską, złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, do siedziby organizatora która znajduje się pod adresem:

Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, z dopiskiem: „Loteria Narodowego Programu Szczepień”

Oświadczenie w wersji papierowej należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wygranej (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).