W ubiegłym tygodniu Andrusiewicz w rozmowie z TVN24 powiedział, że dotychczas w Polsce odnotowano 113 przypadków zakażenia wariantem Delta.

Z kolei w poniedziałkowej rozmowie z RMF FM rzecznik resortu zdrowia poinformował, że w ciągu ostatnich dni w Polsce przybyło ponad 30 przypadków zakażeń wariantem Delta podczas sekwencjonowania. "Mamy już odnotowane w Polsce 153 przypadki" - przekazał.

Andrusiewicz był pytany, jakiego poziomu zakażeń wariantem Delta można się spodziewać przy obecnym poziomie zaszczepienia Polaków. "Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, to możemy mówić o takich przedziałach, dostosowując je proporcjonalnie do wielkości kraju" - powiedział. "Liczymy, że w wariancie optymistycznym może być 1-3 tys. zakażeń, a w wariancie pesymistycznym, jeśli by szczepienia stanęły, to możemy dojść do 20 tys. przypadków" - dodał rzecznik.

Andrusiewicz odniósł się także do obecnej liczby zakażeń COVID-19. W jego opinii, wyniki zakażeń w Polsce ustabilizowały się. "Wyniki już tak nie będą spadać, więc jeśli przestaniemy się szczepić, to mamy szanse niestety na wzrost" - podkreślił.

MZ podało w poniedziałek, że badania potwierdziły 44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba.