"Od 1 lipca pacjenci mogą zaszczepić się drugą dawką w dowolnym punkcie szczepień, niezależnie od tego, w którym punkcie szczepień w Polsce przyjęli pierwszą dawkę" - podało Centrum e-Zdrowia.

CeZ w aplikacji e-Rejestracja, czyli systemie, w którym umawiane są wizyty na szczepienie, udostępniło od 1 lipca możliwość zapisywania pacjentów na drugą dawkę w dowolnym punkcie szczepień.

"Funkcjonalność ta od 1 lipca dostępna jest dla pacjentów z poziomu infolinii 989 oraz na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w serwisie www.pacjent.gov.pl" - zaznaczyło CeZ.

Wyjaśniło też, jak wygląda to od strony praktycznej. Wystarczy na przykład, że pacjent zadzwoni na infolinię i jeśli ma umówioną wizytę na drugą dawkę przepisze ją na wizytę w dowolnym punkcie w Polsce. Jeżeli natomiast nie ma umówionej, bo ją na przykład wcześniej anulował, to konsultant pomoże ją jeszcze raz umówić.

Pacjent może to również zrobić poprzez stronę www.pacjent.gov.pl. Tam loguje się na Internetowe Konto Pacjenta. Następnie zmienia umówioną wizytę na wizytę w wybranym przez siebie punkcie albo umawia sobie szczepienie na drugą dawkę w dowolnym punkcie w całym kraju, jeśli z jakiegoś powodu nie został umówiony wcześniej.

"Oczywiście ta dowolność wyboru punktu ogranicza się do wystawionych przez dany punkt wolnych slotów zewnętrznych na drugą dawkę (miejsca zaznaczone w tygodniu, w których można się zapisać konkretnego dnia i o konkretnej godzinie - PAP). Jeśli punkt nie wystawi slotów na drugą dawkę, to pacjent się nie umówi, ponieważ ich na Internetowym Koncie Pacjenta nie zobaczy" - zaznaczyło CeZ.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił w czwartek, że takie rozwiązanie nie wymaga żadnych szczególnych regulacji. Wyjaśnił, że każda osoba w miejscu swojego wypoczynku może zgłosić się do przychodni i jeśli będą tam dostępne wolne dawki i terminy, to zostanie zaszczepiona, bez względu czy to będzie pierwsza, czy druga dawka.